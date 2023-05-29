خطأ فني.. هل يتم إعادة مبارة إنبي وفيوتشر بسبب الحكم؟

علق الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي، على أزمة مبارة إنبي وفيوتشر ضمن منافسات كأس مصر، واحتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع.

وقال رضا البلتاجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" حكم المباراة لم ينل الشارة الدولية لكنه تميز في المواسم الأخيرة من الدوري الممتار ".

وأضاف رضا البلتاجي:" لدي تحفظات كثيرة على أداء حكم مبارة إنبي وفيوتشر ".

وأكمل رضا البلتاجي :" الفار كان يرى أن الهدف الذي احتسبه حكم المبارة لمصلحة فيوتشر غير صحيح لأن الكرة اصطدمت بالحكم ".

ولفت رضا البلتاجي:" حكم المبارة أقر بصحة الهدف بعد رؤية الهدف في شاشة الفار"، مضيفا:" الكرة اصطدمت بالحكم بما أعطى أفضلية للمهاجم وكان لابد أن يوقف الحكم اللعب وتعاد الهجمة ".

وتابع رضا البلتاجي :" الأخطاء الفنية للحكم لا تؤدي إلى إعادة المباراة وما رأيناه أمس في المباراة خطأ فني لا يستوجب إعادة المباراة ".