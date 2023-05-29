عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطأ فني.. هل يتم إعادة مبارة إنبي وفيوتشر بسبب الحكم؟

صدى البلد

علق الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي، على أزمة مبارة إنبي وفيوتشر ضمن منافسات كأس مصر، واحتساب 25 دقيقة وقت بدل ضائع.

 

عصام عبد الفتاح يصدم الجماهير المصرية بعد أحداث مباراة إنبي وفيوتشر

بيريرا يفتح تحقيقا في أحداث مباراة إنبي وفيوتشر

 

وقال رضا البلتاجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"  حكم المباراة لم ينل الشارة الدولية لكنه تميز في المواسم الأخيرة من الدوري الممتار ".

 

وأضاف رضا البلتاجي:"  لدي تحفظات كثيرة على أداء حكم مبارة إنبي وفيوتشر ".

 

وأكمل رضا البلتاجي :" الفار كان يرى أن الهدف الذي احتسبه حكم المبارة لمصلحة فيوتشر غير صحيح لأن الكرة اصطدمت بالحكم ".

 

 ولفت رضا البلتاجي:" حكم المبارة أقر بصحة الهدف بعد رؤية الهدف في شاشة الفار"، مضيفا:" الكرة اصطدمت بالحكم بما أعطى أفضلية للمهاجم وكان لابد أن يوقف الحكم اللعب وتعاد الهجمة ".

 

وتابع رضا البلتاجي :"    الأخطاء الفنية للحكم لا تؤدي إلى إعادة المباراة  وما رأيناه أمس في المباراة  خطأ فني لا يستوجب إعادة المباراة ".

انبي فيوتشر حكم المباراة حكم اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

قبلة مفاجئة.. تصرف صادم من نادين نجيم مع ليوناردو دي كابريو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

أزمة موليكا |كولر يرفض عودة نجم الأهلي ومحاولات من مجلس الإدارة لإقناعه

تعليق مثير من فرج عامر علي منصب أحمد ناجي الجديد بالنادي الأهلي

علاقات مشبوهة بالعيادة.. طبيب نساء شهير بالقاهرة: استغليت فتيات في الحرام

ترشيحاتنا

مفاجأة عن موعد تمكين زوجة حسن شاكوش من فيلا أكتوبر

النيران تحاصر المبنى.. لقطات مروعة في حريق جهاز 15 مايو | فيديو

اجهاض مقابل ممارسة الرذيلة فى العيادة.. عقوبات مشددة تنتظر طبيب شبرا|تفاصيل

في يوم الذكرى.. بايدن يكشف عن الواجب "المقدس" الوحيد للأمريكيين

إسرائيل نكثت بوعدها.. واشنطن تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن مستوطنة "حومش"

بسبب الامتحانات.. دولة عربية تقرر قطع خدمة الإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد صور شام ابنة أصالة قبل وبعد فقدان وزنها

هذا ما سيحدث في مكة| ماذا تعني ظاهرة اختفاء ظل الكعبة؟

تركت رسالة غامضة.. صور تجمع بين أحمد سعد وزوجته

رقم خرافي.. مى عمر تثير الجدل بسعر إطلالتها في حفل هيفاء وهبى

فيديو

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

إصابة 23 شخصا.. تفاصيل حريق مبنى جهاز 15 مايو

طبيب نسا يساوم ضحاياه على الإجهاض مقابل علاقات محرمة.. فيديو

جمعتهما الصداقة والموت.. قصة وفاة طالبين عقب انتهاء الامتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ