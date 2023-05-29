التنمية الصناعية لكل أصحاب المشروعات: 6 أشهر مهلة مجانية مع خصم 75%

كشف المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن بشرى سارة لكل أصحاب المشروعات، موضحا أنه تم اتخاذ قرار إيجابي لهم.

وأضاف محمد عبد الكريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الإثنين، أن الهيئة وافقت على منح المستثمرين 6 أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75%؜ من الغرامات عند الدفع الفوري، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في صالح الاقتصاد المصري.

وتابع المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة أصدرت 10884 رخصة تشغيل وسجل صناعي خلال النصف الثاني من عام 2022 بنسبة زيادة 43% عن الستة أشهر السابقة منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا.





