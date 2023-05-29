ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة ابنها

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها برفقة ابنها.





وانهالت التعليقات عليها من رواد السوشيال ميديا:" هو فى ماما حلوة كده".





و ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الاسود مكشوف الاكتاف وهو ما كشف عنجمالها واناقتها.





وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.



وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كماأنني أميل للطعام المسلوق".



وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".



















