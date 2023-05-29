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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة ابنها

صدى البلد

تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها برفقة ابنها.


 

وانهالت التعليقات عليها من رواد السوشيال ميديا:" هو فى ماما حلوة كده".


 

و ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الاسود مكشوف الاكتاف وهو ما كشف عنجمالها واناقتها.


 

 وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوال الجريئة.
  

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كماأنني أميل للطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمس لأنها تضر بشرتي".


 


 


 


 


 

IMG_8722
IMG_8722
الكاتبة ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب الفساتين القصيرة

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