ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

تصدرت الفنانة ميرنا نور ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورا لها من حفل عقد قرانها .

وتألقت ميرنا نور بإطلالة بسيطة مرتدية فستان باللون الابيض ذات الاكمام الشفافه بالتول وهو ما كشف عن جمالهاواناقتها .





وتتميز ميرنا نور ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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