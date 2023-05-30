عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

صدى البلد

تصدرت الفنانة ميرنا نور  ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، وذلك بعد تداول رواد السوشيال ميديا صورا لها من حفل عقد قرانها .

 

وتألقت ميرنا نور بإطلالة بسيطة مرتدية فستان  باللون الابيض ذات الاكمام الشفافه بالتول  وهو ما كشف عن جمالهاواناقتها .


 

وتتميز ميرنا نور ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد  على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

IMG_8737
IMG_8737

IMG_8738
IMG_8738
بعقد قرانها أجرأ اطلالات الفنانة ميرنا نور الدين إطلالات ميرنا نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدير الفني للنادي الأهلي والزمالك السابق يتولى قيادة صن داونز

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

عملي بلوك وقالي نزلي الجنين.. مطربة شهيرة تكشف تفاصيل حملها من أدهم نابلسي

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

لا أستطيع تغيير شريكي.. زوجة أحمد سعد تثير الجدل برسالة غامضة حول انفصالهما

صورني بدون ملابس.. اعترافات ضحية أكتوبر: رفضت ممارسة الرذيلة مع رباب وإيمان وسرقوني

ريهام سعيد: خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس | فيديو

شرع ربنا .. حسن شاكوش يفجّر مفاجأة بعد انفصاله عن ريم طارق

موضوعات متعلقة

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟

ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة ابنها

نفت خطوبتها ... صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي بعد حلقة ريهام سعيد

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأحمر؟

ماذا تفعل صابونة الفحم لبشرتك؟

اتخطبت لمذيع شهير ... إطلالات تصدرت حورية فرغلي بسببها التريند

لو اتكلمت هتكلم عن عرضى.. أخر صور تجمع بين حسن شاكوش وزوجته

ترشيحاتنا

الولاد هيتأثروا.. شريهان أبو الحسن تدعو للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

مارسيل كولر يكشف سبب استبعاد أيمن اشرف| شاهد

بينهم أزارو وهداف الكونفيدرالية.. 5 مهاجمين على رادار الزمالك بدلا من سامسون

الإسماعيلي يكشف موعد البت في مصير حمزة الجمل مع الفريق.. فيديو

منشور على فيس بوك.. حقيقة وجود «أبو خروف» لبيع المخدرات بالإسكندرية

وزير الرياضة يطمئن على البطل أحمد الجندي بعد إصابته في كأس العالم بتركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقبت أذنها.. مهاجمة والدة طفلة شهيرة على السوشيال ميديا| ما القصة؟

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

سعره خيالي.. بطيخ ياباني على شكل الهرم يثير الجدل.. اعرف حقيقته

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

فيديو

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

ما هو صندوق أسرار زويلة الذي كشفت عنه الكنيسة لأول مرة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ