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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تبلغ اليابان بتخطيطها لإطلاق قمر صناعي قريبًا

صدى البلد

أخطرت كوريا الشمالية، اليابان، بأنها تخطط لإطلاق قمر صناعي في الأيام المقبلة، وهو ما قد يكون محاولة لوضع أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري لها في المدار الجوي.

وقال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا، إنه أمر قوة الدفاع الذاتي اليابانية، بإسقاط القمر الصناعي أو الحطام ، إن وجد ، الذي دخل الأراضي اليابانية.

وذكر خفر السواحل الياباني إن الإشعار الذي تلقاه من سلطات الممر المائي في كوريا الشمالية قال إن نافذة الإطلاق كانت من 31 مايو إلى 11 يونيو ، وأن الإطلاق قد يؤثر على المياه في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون بالفلبين.

أصدر خفر السواحل تحذيرًا للسلامة للسفن في المنطقة في تلك التواريخ بسبب المخاطر المحتملة من سقوط الحطام. 

وينسق خفر السواحل الياباني ويوزع معلومات السلامة البحرية في شرق آسيا ، وهو على الأرجح سبب تلقيها إشعار كوريا الشمالية.

لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء ، سيتعين على كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكان ينظر إلى عمليات الإطلاق السابقة لأقمار مراقبة الأرض على أنها تجارب صاروخية مقنعة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن الإطلاق ينتهك قرارات الأمم المتحدة ويشكل 'تهديدًا لسلام وسلامة اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي'.

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