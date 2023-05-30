حزب مستقبل وطن يواصل فعالياته الخدمية للمواطنين والأعضاء بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بالمحافظة، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.



نظمت أمانة المنتزه ثانِ، اجتماعًا تنظيميًا لتعريف بحزب مستقبل وطن والدور المجتمعي للحزب، علاوة على توضيح دور واختصاصات أمانة الإعلام، وذلك في حضور ماجد جمال أمين التنظيم، وأحمد بسيوني أمين مساعد إعلام المحافظة، و دينا نبيل القائم بأعمال أمين الإعلام، وحضور متميز لأعضاء أمانة التنظيم.

كما نظمت أمانة الدخيلة، أولى لقاءات نادي المرأة بغرب الإسكندرية، وقامت أمانة العامرية ثان، بتكرم قيادات الشرطة في نطاق الدائرة وذلك لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين.



وقد عقدت أمانة المهنيين بالمحافظة، الاجتماع التنظيمي وذلك لمناقشة خطة العمل، وقامت أمانة محرم بك، بزيارة لإدارة وسط التعليمية وتكريم مديرية الإدارة وعدد من المعلمين، نظمت أمانة محرم بك، قافلة طبية، وتم صرف العلاج مجاناً، كما نظمت أمانة العامرية أول، قافلة طبية لكشف الرمد، واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ونظمت أمانة المنتزه أول، ورشة عمل مهارات لغوية و أكاديمي لذوي الهمم.



وقامت أمانة العامرية أول، بمتابعة بدء أعمال تركيب عدد (١٣٠) كشافا بقرى النهضة، ونظمت ورشة عمل مشغولات يدويه للأطفال.