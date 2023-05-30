قناة عبرية: وزير القضاء الإسرائيلي يثير غضب عرب الداخل المحتل

كشفت قناة إسرائيلية، عن غضب عرب 48 خاصة سكان الجليل بعد تصريحات وزير القضاء ياريف ليفين الأخيرة.

ونقلت قناة (كان) عن ليفين قوله خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس: إن "العرب في الجليل يشترون منازل في بلدات يهودية، وهذا يؤدي إلى مغادرة السكان اليهود هذه البلدات لأنهم غير مستعدين للسكن بجوار العرب، ويتوجب أن يكون في المحكمة العليا قضاة يتفهمون ذلك".

كما وأضاف وزير القضاء: إن "أحد الأسباب التي تستوجب تمرير التغييرات في جهاز القضاء يتمثل في المساعدة على الحد من شراء المواطنين للمساكن في المدن والبلدات اليهودية".

وقد عقبت منظمة (زولات) الإسرائيلية على تصريحات الوزير ليفين بالقول: إن "هدف الانقلاب الذي يقوده ليفين تحويل إسرائيل إلى دولة لكل عنصرييها، إنه معني بتعيين قضاة عنصريين بهدف تطبيق التفوق اليهودي وليجعل من التمييز العنصري مسارا تعتمده الدولة".

وأضافت المنظمة الحقوقية عبر (تويتر) إن "الحرص على تمرير التغييرات القضائية لا يرتبط بالرغبة في تعيين قضاة محافظين أو ليبراليين، بل إن الحكومة معنية بتعيين قضاة يساعدونها على جعل حياة المواطنين العرب بالغة البؤس".