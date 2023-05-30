عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قناة عبرية: وزير القضاء الإسرائيلي يثير غضب عرب الداخل المحتل

قناة عبرية: وزير
قناة عبرية: وزير القضاء الاسرائيلي يثير غضب عرب الداخل

كشفت قناة إسرائيلية، عن غضب عرب 48 خاصة سكان الجليل بعد تصريحات وزير القضاء ياريف ليفين الأخيرة.

ونقلت قناة (كان) عن ليفين قوله خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس: إن "العرب في الجليل يشترون منازل في بلدات يهودية، وهذا يؤدي إلى مغادرة السكان اليهود هذه البلدات لأنهم غير مستعدين للسكن بجوار العرب، ويتوجب أن يكون في المحكمة العليا قضاة يتفهمون ذلك".

كما وأضاف وزير القضاء: إن "أحد الأسباب التي تستوجب تمرير التغييرات في جهاز القضاء يتمثل في المساعدة على الحد من شراء المواطنين للمساكن في المدن والبلدات اليهودية".

وقد عقبت منظمة (زولات) الإسرائيلية على تصريحات الوزير ليفين بالقول: إن "هدف الانقلاب الذي يقوده ليفين تحويل إسرائيل إلى دولة لكل عنصرييها، إنه معني بتعيين قضاة عنصريين بهدف تطبيق التفوق اليهودي وليجعل من التمييز العنصري مسارا تعتمده الدولة".

وأضافت المنظمة الحقوقية عبر (تويتر) إن "الحرص على تمرير التغييرات القضائية لا يرتبط بالرغبة في تعيين قضاة محافظين أو ليبراليين، بل إن الحكومة معنية بتعيين قضاة يساعدونها على جعل حياة المواطنين العرب بالغة البؤس".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

مش راضي يعترف بابنه.. الممثلة إنجي خوري تفجر مفاجأة وتعلن حملها من مطرب معتزل

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

حزن .. تعليق مثير من ابراهيم فايق علي هدف حسين الشحات

نداء عاجل من السلطات السعودية للراغبين في خدمة الحجاج

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

أقل من زملائه.. كولر يكشف أسباب استبعاد نجم الأهلي من المباريات

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 |فيديو

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

حتى تكون من أحب العباد إلى الله.. علي جمعة ينصح بهذا الفعل

سعر ومواصفات أرخص سيارة دفع رباعي «زيرو» في مصر |صور

خطفها..تفاصيل تعدى عاطل على فتاة وتصويرها لمساومة والدتها لإقامة علاقة غير شرعية معها

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البيع في أول فرصة وبثمن ضخم| الأهلي يتخذ قرارا ضد نجم الفريق الأول

محدش هيرضي يحبني.. نزار الفارس يرد على حورية فرغلي بعد تكذيبها خبر خطوبتهما

الرفعة المميتة.. شاهد طفلة هندية تحمل 60 كجم مرة واحدة |فيديو

قصص أطفال.. زينة الزرافة الصغيرة والحادث الأليم

فيديو

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

فيديو لطبيب ينقذ طفلة أردنية من الموت يثير ضجة.. شاهد

أنا فرعونة مصرية ومجدي يعقوب يقبّل يدها ..أبرز اللقطات في حفل إليسا الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ