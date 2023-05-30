الأكمنة الأمنية بالقاهرة تضبط مواد مخدرة بحوزة 4 أشخاص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

كما تم ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية " مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر البودر - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى) .

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسيارة لتسهيل تحركاتهما والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.