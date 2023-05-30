خطوات الانضمام إلى مبادرة أيادي مصر لتسويق منتجك.. تفاصيل

منصة أيادى مصر فرصة أمام العاملين بالمهن اليدوية والتراثية لتسويق منتجاتهم على المستوى الداخلى والخارجى أونلاين بمواصفات عالمية.

تم إطلاق منصة ايادي مصر في 16 مارس عام 2021 خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية ، بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمي وبالتعاون مع شركة إي-أسواق مصر ووزارة التنمية المحلية.

وتتميز المنصة عن غيرها من المواقع التسويقية الأخرى من حيث الثقة والمصداقية وأن منتجاتها ذات طابع تراثي مصري مميز، وتضم المنصة حاليا ما يقرب من 1335 منتجاً فنياً متنوعاً مصنوعا بأيادي منتجين مصريين من مختلف محافظات مصر، مثل: الجلود، الكروشية، الحرز، السجاد والكليم اليدوي، الإكسسوارات، الأباستر، النحت فرعوني، وغيرها من المنتجات الحرفية المتميزة.

كيفية الالتحاق بمنصة أيادى مصر



يمكن لعاملين في مجال المهن اليدوية والحرفية الاشتراك بكل سهولة على منصة ايادى مصر من خلال الدخول على الرابط :http://ayadymisr.com/.

كيفية الانضمام للمنصة في المحافظات؟

و يستطيع العاملين في الصناعات الحرفية في المحافظات والقرى والمراكز أن ينضموا إلى المنصة من خلال المنسقين المحليين بالمحافظات وبالتعاون مع شركة أسواق مصر التي تتولى توفير خدمات التحصيل والتوريد وبإشراف الوحدة الفرعية للمحافظة.



من الذى يحق له الاشتراك بمنصة ايادي مصر؟

يمكن لاى سيدة او شاب يعملون في مجال الصناعات اليدوية والحرفية ، الاشتراك في منصة ايادي مصر والتمتع بالمميزات التي تقدمها المنصة حيث يمكن من خلال هذه المنصة فتح متجر خاص باسمها ، و ستتمكن من رفع صور منتجاتها وتوصيفها وعرض أسعارها والبيع بشكل مباشر وتحصيل الثمن إلكترونيا.

كما توفر منصة ايادي مصر خدمة نقل وشحن المنتجات وتوصيلها للمشتركين وتحصيل أثمانها وإيداعها فى الحساب البنكى للبائع أو الحساب المربوط على كارت ميزة.