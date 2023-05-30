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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصانة الرئيس .. جنوب إفريقيا تبطل إجراءات اعتقال بوتين من هذه المحكمة

بوتين
بوتين

في خطوة  تهدف إلى هدم المحاولة الغربية  لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر مذكرة توقيف من المحكمة الدولية، بادرت جنوب إفريقيا إلى تحصين الرئيس بوتين، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.


قالت بلومبيرج، إن جنوب أفريقيا أعلنت عن أنها ستمنح الحصانة الدبلوماسية لمسؤولي تجمع بريكس الذين سيشاركون في اجتماعين مقررين بالبلاد خلال الأشهر المقبلة.

ويضم تجمع بريكس، 5 دول :  البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وتشمل الحصانة اجتماعا لوزراء خارجية التجمع، في مدينة كيب تاون خلال الفترة من 1 إلى 2 يونيو ، حسبما أفادت جريدة حكومية أمس الاثنين.

وذكرت بلومبيرج ، إن الحصانة ستشمل كذلك قمة رؤساء بريكس المقررة في الفترة 24-22 أغسطس المقبل.

ووجهت جنوب أفريقيا دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة.

وبسبب الدعاوى الغربية الأوكرانية، فبوتين مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا، لذا، بادرت جنوب إفريقيا بوصفها عضو في المحكمة، إلى حماية نفسها والمشاركين في القمة.

المحاولة الغربية هدم المحاولة الغربية اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين

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