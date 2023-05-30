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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تم إبلاغ بوتين.. أول تعليق من الكرملين بشأن هجوم المسيرات على موسكو

استهداف موسكو بالمسيرات
استهداف موسكو بالمسيرات

أعلن الكرملين، عن تلقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين المعلومات اللازمة بشأن هجوم المسيرات على موسكو صباح اليوم، الثلاثاء.  

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي حاولت كييف من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية الخاصة.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي سيجري تقييما عن العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن سلطات كييف وراء هجمات المسيرات على موسكو، مشيرا إلى ان روسيا استهدفت أحد مراكز صنع القرار في أوكرانيا الأحد الماضي.

وأشاد بيسكوف بأداء الدفاعات الجوية في موسكو واعتبر أنها "عملت بشكل جيد".

كما شدد على أنه لا توجد أي تهديدات على سكان موسكو جراء هجمات المسيرات.

وقبل قليل، نفى مساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تورط كييف المباشر في هجوم لطائرات بدون طيار على موسكو اليوم الثلاثاء، لكنه قال إن أوكرانيا استمتعت بمشاهدة الأحداث وتوقعت زيادة في هذه الهجمات.

وتابع "فيما يتعلق بالهجمات: بالطبع يسعدنا رؤيتهم ونتوقع زيادة في عدد الهجمات".

واتهمت روسيا أوكرانيا بارتكاب أعمال "إرهابية" بعد هجوم نادر بالمسيرات على موسكو ومنطقتها، مشيرة إلى أنها اعترضت الطائرات الثمانية التي تستخدم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: "هذا الصباح، شن نظام كييف هجوما إرهابيا للطائرات بدون طيار على مواقع في موسكو" ، مضيفًا: "ثماني طائرات بدون طيار شاركت في الهجوم".

وأضاف أنه تم إسقاط خمس طائرات بدون طيار وأن أنظمة الثلاثة الأخرى تم تعطيلها ، حيث خرجت منها.

وجاء ذلك بعد أن تعرضت العاصمة الأوكرانية للهجوم الروسي الثالث خلال 24 ساعة بأكثر من 20 طائرة بدون طيار ، كما أعلن اليوم رئيس الإدارة العسكرية في كييف.

وقال سيرجي بوبكو إن القوات الجوية الأوكرانية دمرت أكثر من 20 طائرة بدون طيار هاجمت العاصمة ، بينما قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب أربعة، في هجوم روسيا الثالث على كييف خلال 24 ساعة.

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