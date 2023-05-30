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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

لحظة الاعتماد
لحظة الاعتماد

أعلن الدكتور محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية، عن موعد بداية قبول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية، موضحا أنه من المقرر، فتح باب التظلم لنتيجة الشهادة الاعدادية، غدا الأربعاء.

محافظ الاسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

 

واعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء ، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام ٨٠.٢٩ %.

كان محافظ الاسماعيلية قد التقي محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة  ، و قام باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية لهذا العام.

وخلال اللقاء، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، بلغ ٢٦٨٥٠ طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور للامتحانات ٢٦٥٢١ طالب وطالبة،  وعدد الناجحين ٢١٢٩٤ طالب وطالبة.

كان ترتيب العشر الأوائل على المحافظة هذا العام شمل حصول الطالبة سلمي اسماعيل محمد، من مدرسة فايد الاعدادية بنات ، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات ٢٧٨ درجة ، والطالب احمد عماد احمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز الأول مكرر  بمجموع درجات وقدره ٢٧٩ درجة، وفى المركز الاول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر ، والمركز الثاني بمجموع ٢٧٨.٥ درجة ، الطلاب سلمي هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الاعدادية بنات ، و ماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات ، و منه الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي،  و بسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢ ، و رغد عاطف عطية  من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات ، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، و عمر علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

كما جاء ترتيب العشر الاوائل علي المحافظة للشهادة الإعدادية العامة " الدمج التعليمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣" ، فى المركز الأول يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٦٩ ، و في المركز الثاني  نور احمد يحيى عبد الرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع ٢٦١ ، و في المركز الثالث  يوسف طارق محمد عبد الفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٦٠، و في المركز الرابع فارس أحمد محمد عبد القادر من مدرسة: الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٩.٥ ، و في المركز الخامس زياد اسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٥٨.٥، و في المركز السادس نور رضا محمد امين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٨ ، و في المركز السابع مريم احمد غريب ابراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦.٥، و في المركز الثامن  عبد الرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٦،  و في المركز الثامن مكرر نور علي الخضري محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦، و في المركز الثامن مكرر  مهاب محمد خالد عبد الحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٦، و في المركز التاسع عبد الرحمن محمد احمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٤.

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