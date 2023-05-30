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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية بالمنيا

استمرار أعمال التصحيح
استمرار أعمال التصحيح بالمنيا

تفقد حمدى مصطفى محمود مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا يرافقه الدكتور بهاء حسن مدير إدارة ملوى التعليمية أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي بمدرسة ملوى الثانوية بنات حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد الدراسية.

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وأشاد حمدى مصطفى بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والجودة وتجنب الأخطاء تحقيقاً لصالح جميع الطلاب وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وأوضح ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير وعدم استخدام الهاتف المحمول، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وخلال الجولة بمقار التقدير تفقد حمدى مصطفى جميع أعمال كنترول الشهادة الاعدادية لقطاع جنوب وقام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

مشددا على أن توضع فى الاعتبار مصلحة الطالب أولا وأخيرا  تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من محافظ المنيا ، متمنياً لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.

 

استخدام الهاتف إستخدام الهاتف المحمول اعمال التصحيح حياة كريمة نائب محافظ المنيا مصلحة الطالب مصطفى محمود

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