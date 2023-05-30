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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا والشحات.. وصلة غزل بين لاعبي النادي الأهلي

حسين الشحات وكهربا
حسين الشحات وكهربا

نشر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صورة تجمعه بـ محمود عبد المنعم كهربا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق حسين الشحات علي الصورة، عبر خاصية “الاستوري”: “أخويا ده”.

ليرد عليه محمود كهربا، عبر خاصية الاستوري، كاتبًا: “أحسن لاعب في مصر والله”.

وانتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف المباراة اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

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