وزيرة التخطيط: خطة 2024/23 تستهدف تجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية

استعرضت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللواء جمال عبد الحليم، وكيل اللجنة، والسادة رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أشارت السعيد إلى أنه في إطار الحق في التعليم تستهدف الخطة إنشاء 950 مدرسة (16 ألف فصل)، تجهيز 26 جامعة أهلية وتكنولوجية، ومن حيث الحق في الصحة نستهدف استكمال إنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية أولية، والحق في الضمان الاجتماعي تطوير 59 وحدة اجتماعية، تطوير 18 مركز إغاثة.

واضافت أنه بالنسبة للحق في الغذاء تستهدف الخطة إضافة 3.8 مليون فدان، استغلال 3 مليار م3 من المياه الجوفية، 900 صوبة زراعية، تأهيل ترع بطول 2408 كم، مشيرة إلى الحقوق الثقافية حيث سيتم تطوير56 مسرح وقصر وبيت ثقافة، ومن حيث الحق في السكن اللائق فمن المستهدف الانتهاء من 306 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

وتناولت السعيد بالحديث الحق في العمل حيث من المخطط انشاء 17 مجمع ومنطقة صناعية، 19 مركز تدريب، وبالنسبة للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي من المستهدف تنفيذ 650 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحي

واوضحت أنه فيما يتعلق بحقوق المرأة من المستهدف استكمال إنشاء 6 فروع للمجلس القومي للمرأة في المحافظات، تطوير 3 مراكز استضافة وتوجيه، تطوير 17 مركز لخدمة المرأة العاملة، وفيما يخص حقوق الطفل من المخطط إنشاء 8 بيوت ثقافة، والتوسع في إنشاء حضانات رياض الأطفال، وبالنسبة لحقوق كبار السن من المستهدف تطوير 12 نادي ودار رعاية

وأكدت أنه فيما يتعلق لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف الخطة استكمال إنشاء 4 أندية رياضية للمعاقين، إلى جانب تطوير 4 مراكز تأهيل مهني.