قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوي

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، صباح اليوم، الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ، يرافقه نائب رئيس الإتحاد المصري لألعاب القوى الأستاذ أحمد حمزة، في إطار الثناء على مشروع الرياضي الصغير الذي نُفذَ َ من خلاله مهرجان ألعاب القوى kids.

وتوجه رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، بالشكر والتقدير لقيادات قطاع المعاهد الأزهرية علي رأسهم الشيخ أيمن عبد الغني، والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق والخدمات، ومديرة المشروع، دلال صلاح عضو الإدارة العامة لرياض الأطفال، وذلك على مساهمتهم الفعالة في إنجاح مشروع الرياضي الصغير ومهرجان ألعاب القوى (kids) الذي نفذ مشروع الرياضي الصغير، لأول مرة بالأزهر الشريف بمرحلة رياض الأطفال.

وصرح رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى أن الأزهر الشريف له السبق الأول في تنفيذ مهرجان ألعاب القوى بمرحلة رياض الأطفال بالأزهر الشريف على مستوى الجمهورية لعدد ١٦٤ ألف طفل وطفلة.



وأثنى رئيس الاتحاد ، على وعي وثقافة قيادات قطاع المعاهد الأزهرية وقيامهم بنشر الوعي والثقافة الرياضية لدى الأطفال، والتطوير الملحوظ فى الألعاب والأنشطة الرياضية بمرحلة رياض الأطفال وخاصة في مجال ألعاب القوي kids.

