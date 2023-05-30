تعرف على موقف مصابي الأهلي أمام الوداد بدوري أبطال أفريقيا

ينتظم محمد الشناوي وحمدي فتحي وعلي لطفي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات أبناء الرداء الأحمر بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن علي لطفي سيكون لائق لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إن محمد الشناوي وحمدي فتحي يبذلان جهود كبيرة للحاق بالمباراة وفرص تواجدهم كبيرة.

وفاز الفريق الأحمر على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ27 لبطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة.

سيطر الأهلي على المباراة بالكامل، وشن غارات هجومية مكثفة على دفاعات فريق سيراميكا، ولاحت له أكثر من فرصة محققة خاصة في الشوط الثاني كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، ولكنها لم تصل للنهاية السعيدة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

سجل هدف المباراة حسين الشحات في الدقيقة 57، عندما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء فتقدم وراوغ وسدد في المرمى، ليتم احتساب الهدف بعد مراجعة غرفة الفار.

بهذا الفوز يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 62، محلقًا على القمة ومنفردًا بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 31.