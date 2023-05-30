أستاذ آثار عن إزالة المعالم التاريخية والمقابر: كله هبد

رد الدكتور مختار الكسباني عالم الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، على ما يتردد بشأن هدم الدولة لمناطق أثرية لعمل مشروعات قومية، مشيرا إلى أن ليس هناك أثر واحد تم هدمه.

وأضاف مختار الكسباني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: "مش هنعيش بقي مع الهبيده، والكلام اللي مش صح ده على السوشيال ميديا، وفي كلام تاني عن نبش القبور وكلام في هذا السياق وكله هبد".

وتابع: “جبانة منطقة باب الخلق أزيلت كلها علشان عمل مشروع، والكلام ده من زمان أوي”.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور مختار الكسباني عالم الآثار الإسلامية واستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، إلى أن في منطقة البقيع في المملكة العربية السعودية يتم رفع العظام كل عام.