الشيخ خالد الجندي: لا يصح أن نقول عن النبي أنه مات

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأوضح، أنه لا ينبغي ولا يصح أن نقول أن النبي قد مات ، ولكنه انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي"، أنه ينبغي أن يكون ذكرنا للنبي موجود ومستمر معنا طوال العام، ولا يقتصر على ذكرى المولد النبوي فقط.

وأشار خالد الجندي، إلى أن التذكير بأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- ينبغي أن يلازمنا في كل وقت.

وأوضح، أن التذكير بأخلاق النبي، يخضع النفس للمحبوب، فلو رأى أحد خطأ من أحد فعليه أن يذكره بأخلاق النبي ويقول له (لو كان النبي حي بيننا لفعل كذا وكذا).

يذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، قد ذكر في تصريح له أننا ينبغي أن نذكر أن النبي قد مات ولا نقول غير ذلك، بدليل قوله تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) وقوله (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ).