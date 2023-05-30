خالد الجندي: التذكير بأخلاق النبي يجب أن يكون طوال العام

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على مسألة وفاة النبي ووصفه بأنه ميت.

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ينبغي أن يكون ذكرنا للنبي موجود ومستمر معنا طوال العام، ولا يقتصر على ذكرى المولد النبوي فقط.

وأضاف خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي ام سي"، أن التذكير بأخلاق النبي -صلى الله عليه وسلم- ينبغي أن يلازمنا في كل وقت.

وأشار إلى أن التذكير بأخلاق النبي، يخضع النفس للمحبوب، فلو رأى أحد خطأ من أحد فعليه أن يذكره بأخلاق النبي ويقول له (لو كان النبي حي بيننا لفعل كذا وكذا).

وأوضح، أنه لا ينبغي ولا يصح أن نقول أن النبي قد مات ، ولكنه انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى.

يذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، قد ذكر في تصريح له أننا ينبغي أن نذكر أن النبي قد مات ولا نقول غير ذلك، بدليل قوله تعالى (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) وقوله (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ).