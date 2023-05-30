عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين: تعظيم دور النقابات الفرعية والجمعية العمومية في صناعة القرار

صدى البلد

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين 5 اجتماعات متتالية بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وبمشاركة نقباء النقابات الفرعية، لبحث تداعيات أزمة الفاتورة الإلكترونية، والتشاور للوصول إلى قرارات ترضي الجمعية العمومية، وتحفظ حقوق المحامين، وكانت أول وثاني اجتماع بمقر النقابة العامة برمسيس، واجتماع بالفيوم، وآخر بأسيوط، والأخير بالإسكندرية.

وعقد نقيب المحامين 5 اجتماعات متتالية بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وبمشاركة نقباء النقابات الفرعية، لبحث تداعيات أزمة الفاتورة الإلكترونية، والتشاور للوصول إلى قرارات ترضي الجميعة العمومية، وتحفظ حقوق المحامين، وكانت أول وثاني اجتماع بمقر النقابة العامة برمسيس، واجتماع بالفيوم، وآخر بأسيوط، والأخير بالإسكندرية.

وأسفرت الاجتماعات عن أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وصدر البيان النهائي بالآتي:

1 ـ المحامون المتعاملون مع أفراد غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، وموعد 30/ 4/ 2023 غير ملزم للسادة المحامين.
2 ـ المحامون العاملون بمكاتب المحامين غير ملزمين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية أيضًا.
3  ـ المكاتب التي سجلت بإرادتها في نظام الفاتورة الإلكترونية، لا يخضع المحامين العاملين بتلك المكاتب لنظام الفاتورة الإلكترونية، وغير ملزمين بالتسجيل.
4  ـ  الفئات الواردة بالمادة (9) من قانون المحاماة، وهم العاملين بشركات المساهمة، والبنوك الخاصة، والجمعيات، والإدارات القانونية، غير ملزمين بالتسجيل.
5 ـ حال قيام المحامي بإنشاء أو تسجيل شركة، أو غيرها لدى السجل التجاري، أو القيام بأي عمل من أعمال المحاماة، غير ملزم بالتسجيل.
6 ـ اللجنة لا زالت قائمة ومستمرة في عملها للوصول إلى حسم جميع المشكلات الضريبية.
7 ـ حال تجاوز أي موظف من أي جهة ضريبية، بمباشرة أية أعمال بالمخالفة لما ورد سابقًا، يرجى إخطار النقابة الفرعية لاتخاذ اللازم وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع السيد وزير المالية.

ومع بداية أزمة المحامين بمطروح، دعا لاجتماع طارئ، عقد بمدينة السادس من أكتوبر، حضره أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، اتفقوا خلاله على تشكيل هيئة للدفاع عن محامي مطروح، برئاسة نقيب المحامين، وكان أول الحاضرين، إلى مجمع محاكم مرسى مطروح، للدفاع عن المحامين.

وأثناء نظر القضية تناوبت هيئة الدفاع في الترافع عن الزملاء المحامين، واستمرت هيئة الدفاع في مرافعاتها لنحو 6 ساعات متواصلة، أعقبها قرارًا بإخلاء سبيل الزملاء المحامين، وأصر نقيب المحامين، على عدم مغادرة مطروح قبل خروج المحامين وتوجه إلى مديرية الأمن ليرافق المحامين بنفسه إلى مقر النقابة الفرعية، في مشهد مهيب لم تعهده نقابة المحامين، منذ سنوات؛ ثم قام النقيب وأعضاء المجلس بتأدية واجب العزاء في والد أحد الزملاء محامي مطروح، والذي توفى والده أثناء حبسه.


ومن منطلق حرصه على إشراك شباب المحامين في العمل النقابي، والاستماع لمطالبهم، عقد الأستاذ عبدالحليم علام اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من أعضاء شباب الفرعيات على مستوى الجمهورية، ووعد بلقاء جميع أعضاء الشباب على مستوى الجمهورية، وخلال الاجتماع التنسيقي عرض سيادته رؤيته في قيادة نقابة المحامين، خلال الفترة التي تولى فيها زمام الأمور داخل النقابة، والنجاحات التي تحققت، إلى جانب السعي والعمل على تطوير موارد النقابة، وتحسين جودة العمل النقابي بما يعود بالنفع على المحامين، أعضاء الجمعية العمومية.

وتحدث في بعض الأمور النقابية التي تهم المحامين، وعن تحسين مشروع العلاج، وإدراج بعض الأمراض في المشروع، إلى جانب تشكيل لجان لبحث إمكانية زيادة المعاشات بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك بعد الاطلاع على تقارير الخبراء الاكتواريين.

واستمع إلى المشاكل التي تواجه شباب المحامين في المحاكم، وفي العمل بالمحاماة بصفة عامة، ووعدهم بالعمل على حل هذه المشاكل، وتقديم كل الدعم لشباب المحامين باعتبارهم مستقبل المحاماة والعمل النقابي.

هذه الوقائع أكدت بما لايدع مجالًا للشك أن الجمعية العمومية، هي صاحبة القرار داخل نقابة المحامين، وأن الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، عظم من دور مشاركة الجمعية العمومية، في صناعة القرار داخل نقابة المحامين، وفك الجمود الذي أصاب النقابة خلال المجالس السابقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

بتهمة الخيانة.. إجراء عاجل في أوكرانيا ضد زيلينسكي

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

اللحمة المفرومة بـ150 جنيها..أمن الجيزة يكشف عن مفاجأة بمحل جزارة في الطالبية

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

ترشيحاتنا

بعد حصوله على جائزة الدولة للتفوق.. عميد آثار القاهرة: بداية لانطلاقة جديدة

تركيا.. الكشف عن الموعد المحتمل لتنصيب أردوغان وإعلان قائمة المرشحين للحكومة الجديدة

من المسئول عن إدارة الزمالك الآن؟ المستشار القانوني للنادي يكشف الحقيقة للجمهور

يوم الوفاء.. الوطنية للإعلام تكرم رواد العمل الإذاعي تقديرا وعرفانا بدورهم الكبير

وزيرة الثقافة: حرصنا على الشفافية في اختيار الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

حيل سريعة لتقليل التوتر فى 10 دقائق

فيديو

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ