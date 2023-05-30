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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة اليمن

قافلة النفط
قافلة النفط

أعلنت الأمم المتحدة عن إمكانية بدء عمليات الإنقاذ لناقلة النفط "صافر"  العالقة قبالة اليمن وفقاً لنبأ عاجل أفادت به فضائية "يورونيوز".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق، أنها بدأت عملية إنقاذ الناقلة "صافر" ومنع كارثة تسرب نفطي قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى أن ناقلة عملاقة مخصصة لإزالة النفط أبحرت من الصين في طريقها إلى اليمن.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان إن "نوتيكا" غادرت الميناء  بعد خضوعها لصيانة روتينية في تشوشان بالصين.

وتايع متحدث باسم الأمم المتحدة، أن السفينة التي اشترتها شركة الناقلات الكبرى "يوروناف"، يتوقع أن تصل إلى وجهتها في أوائل مايو وستتوقف في طريقها لإجراء مزيد من التعديلات الفنية.

وذكر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر أن "مغادرة نوتيكا، ورحلتها المتجهة إلى البحر الأحمر، تشكلان خطوة تالية مهمة في العملية المعقدة لسحب النفط من صافر".

ودعا إلى تقديم مساهمات عاجلة لتمويل العملية التي لا تزال هناك في ميزانيتها البالغة 129 مليون دولار فجوة تقدر بنحو 34 مليون دولار. وقد أطلقت الأمم المتحدة صفحة تمويل جماعي تهدف إلى جمع 500 ألف دولار.

وأضاف: "نحن في سباق مع الزمن. وأنا أحض قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين للشركات وأي فرد في موقع يسمح له بالمساهمة، على التقدم لدعمنا في مواصلة إبقاء هذه العملية على مسارها الصحيح بعدما وصلت سريعا إلى مرحلة حرجة".

الأمم المتحدة صافر اليمن عمليات الإنقاذ لناقلة النفط تسرب نفطي

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