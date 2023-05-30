الوزير البريطاني المكلف بالهجرة: نرغب في دعم وتعزيز التنسيق الأمني مع الجزائر

أكد الوزير البريطاني المكلف بالهجرة، روبرت جينريك، رغبة بلاده في دعم وتعزيز التنسيق الأمني مع الجزائر، لاسيما بالنظر للتحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، إبراهيم مراد، للوزير البريطاني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان اليوم /الثلاثاء/، أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة لتناول واقع علاقات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، لاسيما فيما تعلق بالتعاون الأمني.

وبحسب البيان، أشاد الوزير البريطاني بجهود الجزائر وخبرتها المكتسبة في مجال تعزيز أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

من جهته، جدد وزير الداخلية الجزائري التذكير بالأولوية التي توليها بلاده لتعزيز الأمن، موضحا أن المقاربة الجزائرية تعتمد على البعد التنموي لاسيما على مستوى المناطق الحدودية، وكذلك تجنيد كل الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية.

وفي ذات السياق، دعا الوزير الجزائري إلى توسيع مجالات التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية غير النفطية في ظل المنظومة التسهيلية الجديدة للاستثمار في بلاده.