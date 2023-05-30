برلماني يوضح أهمية الطاقة المتجددة فى الحفاظ على البيئة

أشاد بهجت الصن عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بجهود وزارة الكهرباء فى السعي المستمر والخطوات الجادة فى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

الطاقة المتجددة لا تنفد مع الاستهلاك الكبير

وقال “الصن” لـ"صدي البلد"، إن الطاقة المتجددة هي نوع من أنواع الطاقة التي تُولّد من مصادر طبيعية، مما يعني أنها لا تنفد مع الاستهلاك الكبير ودائمة التجدُّد، تختلف عن مصادر الطاقة غير المتجددة بأنها غير محدودة وصديقة للبيئة ولا تؤثر عليها بتاتًا، لافتا الي أن القيادة السياسية تسير بخطي ثابتة نحو إحلال الطاقة النظيفة في كافة المجالات، وأيضا فيما يخص مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ذلك الإتجاه المتبع حديثا بكثير من دول العالم.

واكد النائب، أن الحكومة خطت نسبة 10% من كهرباء مصر طاقة متجددة مما يعد ذلك مؤشرا جيدا، لافتا إلي أنها تستهدف الوصول إلي 20% من مشاركتها ضمن الإجمالي العام لإنتاج الكهرباء.

ولفت عضو لجنة الطاقة، إلي أن هناك جهود واسعة من القيادة السياسية ممثلة في وزارة الكهرباء في التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بإعتبارها أحد أشكال الطاقة النظيفة.

وتجدر الإشار الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع اليوم؛ بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بالخدمات التي يقدمها هذا القطاع الحيوي، لكونه يمس حياة المواطنين، كما يرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد شاكر الجهود الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية لمُختلف المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وكذا إنشاء المحطات والمُحولات، والتطوير المتواصل للشبكة القومية للكهرباء، لافتاً إلى أن ذلك التطوير ساهم بشكل كبير في تقليل حدة الانقطاعات لاسيما في فصل الصيف، مع معالجة الأعطال بشكل سريع وفاعل.

كما تناول الوزير أبرز الخطوات التي تتم بملف جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، ضمن توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في المشروعات، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، حيث أشار إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجارية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وكذا إنتاج الهيدروجين الأخضر، اتساقاً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية.