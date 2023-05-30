واعظة بالأوقاف تحذر الآباء والأمهات: ما يفعله الكبار يطبقه الصغار

قالت وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن التعامل بين الأزواج والزوجات قد تحدث عنه أخطار جسيمة نتيجة لما يتأثر به الأبناء من أسلوب الطرفين في معاملاتهما.



وأضاف الواعظة بالأوقاف، في تصريح لها، أن ما يفعله الكبار يطبقه الأطفال الصغار، فإذا تحدث الأب عن الصدق والأمانة ، ثم يأتي يمارس هذا الأب الكذب والخيانة أمام أبنائه ولو بشكل غير مقصود ، فهنا قد هدم كل ما فعله في تربية أبنائه.

وناشدت الواعظة، كل أب وأم، الامتثال بالآداب المحمدية في تربية الأبناء والأطفال الصغار، حيث كان النبي يتعامل بحكمة ووقار وتقديم النصح والإرشاد بأسلوب لطيف ومؤثر.

وكان النبي الكريم يكسب احترام من يتحدث معه بسبب أسلوبه.