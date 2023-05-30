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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة شهرين.. غلق كلي لفتحة دوران ميدان الرماية بسبب المتحف الكبير

صدى البلد

أعلنت الادارة العامة لمرور الجيزة عن إجراء غلق كلي لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية واستحداث اخري بعد ١٥٠ مترا  لخدمة حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم واتجاه الرماية وحدائق الأهرام بسبب أعمال انشاء الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير. 

يأتي ذلك في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير ( أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم ) المقرر انشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير. 

ويستلزم الامر إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية ( بداية طريق الفيوم) وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستحداث فتحة دوران اخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من ١٥٠ متر ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة اخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام وذلك لمدة شهرين بدءا من الساعة ١٢ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٣١ / ٥ / ٢٠٢٣ وحتي يوم الأحد الموافق ٣٠ / ٧ / ٢٠٢٣ . 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءه والطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

مرور الجيزة ميدان الرماية غلق كلي الممشي السياحي المتحف المصري الكبير

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