مستشار شيخ الأزهر: نقدم كل الدعم للطلاب الوافدين من 137 دولة

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين اليوم الثلاثاء وفدا رفيع المستوى من سفارة تايلاند بالقاهرة؛ بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.



تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والمؤسسات التعليمية والدينية بتايلاند، إضافة إلى الوقوف على احتياجات طلاب وطالبات تايلاند الدارسين بالأزهر الشريف.

أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي خلال اللقاء أن الأزهر الشريف بقيادة إمامه الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين، ويحرص دائمًا على إمدادهم بالعلوم الشرعية والعربية والثقافية، في مختلف التخصصات، مؤكدة أن المركز يقدم كل سبل الدعم الممكنة للطلاب الوافدين من ١٣٧ دولة من مختلف دول العالم، بما يؤهلهم ليصبحوا خير سفراء للإسلام فى بلادهم، وينشروا التعاليم الدينية السمحة.

من جانبه عبر الوفد التايلاندي عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة بين الأزهر الشريف والمؤسسات التعليمية في تايلاند، مقدمين الشكر للدكتورة نهلة الصعيدي، لما تقوم به من جهود كبيرة في سبيل دعم ورعاية الطلاب الوافدين.