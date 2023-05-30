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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر.. بدء التصفيات الأولية للطلاب الوافدين بمسابقة مواهب وقدرات

الطلاب الوافدين
الطلاب الوافدين

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن بدء فعاليات الاختبارات الأولية والتصفيات للطلاب الوافدين المشاركين في مسابقة مواهب وقدرات في موسمها الثالث تحت شعار" إبداع وتميز"؛ وذلك يوم الإثنين المقبل، بمقر مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.
 

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقًا عن جدول بمواعيد الاختبارات لكل مسابقة من مسابقات مواهب وقدرات على صفحة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.

يذكر أن مسابقة مواهب وقدرات نظمتها وحدة "الإبداع والتعلم المستمر" بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور/ أحمد الطيب، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، تحت شعار "إبداع وتميز"، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم (ما قبل الجامعي – الجامعي – الدراسات العليا)، والتي تضمنت (16) مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية المهارات الممتازة للطلاب والأفكار الإبداعية والمواهب الفذة الخلاقة والفنون الجميلة الراقية؛ عن طريق اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل محور من محاور المسابقة.

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