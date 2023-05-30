فريق بحثي من جامعة المنصورة يبتكر مادة تزيل ملوثات الصرف الصحي.. تفاصيل

‏قالت الدكتورة ماجد عبد العزيز رئيس قسم الكيمياء الأسبق وأستاذة الكيمياء التحليلية أن من واقع تخصصها في الكيمياء التحليلية كانت حريصة دائما على حل المشكلات البيئية في إطار سياسة الدولة 2030 التي تستهدف الحفاظ على البيئة والمياه ومصادر المياه المتاحة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها قامت بالتوجه لاستخدام مواد صديقة للبيئة وغير ضارة ولجأت إلى المخلفات الزراعية وهذه المخلفات لها صفات طبيعية فيزيائية مثل الياف الكتان وهي متوفرة ورخيصة الثمن جدا.

معالجة ملوثات مياه الصرف الصحي

وأضافت أنه تم معالجة ملوثات مياه الصرف الصحي كيميائيا وتم التطبيق على عينات من المياه مختلفة المصدر وكانت النتيجة رائعة وقد تصل إلى نسبة 100% لإزالة مثل هذه الملوثات والعناصر الثقيلة وأيضا المواد العضوية مثل الصبغات وتم إزالة عنصر الكروم أحد الأمثلة للعناصر الثقيلة.