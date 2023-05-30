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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتنفيذ الممشى السياحي.. تحويلات مرورية بميدان الرماية | تعرف عليها

المتحف المصرى
المتحف المصرى

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحى بالمتحف المصرى الكبير أعلى (ميدان الرماية /طريق الفيوم) والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير.

 

 مما يستلزم الغلق الكلى لفتحة دوران الكائنة بميدان الرماية "بداية طريق الفيوم" كما تم استحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من "150 متر" ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب فى العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضابط الرماية ومدينة حدائق الأهرام.

 على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (شهرين فقط) بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 31/5/2023 الساعة 12 صباحاً وحتى يوم الأحد الموافق 30/7/2023.

 

 ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية المتحف المصري الكبير الممشي السياحي حدائق الاهرام خدمات المرور

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