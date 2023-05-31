استفسار خاص لسموحة من الأهلي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسئولي نادي سموحة حرصوا على الاستفسار من إدارة النادي الأهلي عن رغبة النادي الأحمر في التعاقد مع خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": جاء ذلك من جانب نادي سموحة بسبب عدم تفعيل النادي الأهلي بند شراء خالد عبد الفتاح من النادي السكندري على الرغم من تألقه مع الفريق في ظل غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد".

سموحة والأهلي

وتابع:"يحق للنادي الأهلي تفعيل شراء عقد خالد عبدالفتاح من سموحة عقب انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري مقابل دفع 10 مليون جنيه".