قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: محمد بن سلمان سيزور واشنطن خلال نوفمبر الجاري
كيفية الرقية الشرعية للشفاء من العين والحسد.. أسهل طريقة للتحصين
فولكس فاجن تقدم أحدث سيارة كهربائية من فئة السيدان بقوة 586 حصانًا
في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر
الاحتلال ينفذ اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالأراضي المحتلة
رسميا.. الخطيب مشرفًا على كرة القدم والأمور العاجلة في الأهلي
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط وخطوات الاستعلام والتظلم 2025
الأهلي يعتمد الميزانية والحساب الختامي ويخطر الجهة الإدارية
جلسة بين عبد الحفيظ وتوروب لحسم ملفات صفقات يناير.. ورحيل أفشة مطروح على الطاولة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025
لماذا أمر الشرع بالاستغفار 3 مرات بعد الصلاة؟.. اعرف الحكمة
البابا لاون في قداس عن راحة قداسة البابا فرنسيس: رجاؤنا لا ينظر إلى الأرض بل إلى الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موجز التقنية 3 نوفمبر: ابتكارات ساعة آبل .. دعم LineageOS

آبل
آبل
احمد الشريف

عرض طبيب في شركة آبل دليلاً خاصاً يكشف عن مزايا مخفية في ساعات Apple Watch – لا سيما تطبيق Vitals لمراقبة نبض القلب وحرارة المعصم والتنفس والنوم وحتى الأكسجين في الدم، مع إشعارات مخصصة واستشارات صحية فورية، بالإضافة إلى شرح التتبع الصوتي للجهاز ونصائح عملية لتعظيم الاستفادة من ساعة آبل للصحة اليومية.

LineageOS 23.0 يمدد حياة OnePlus 13 بدعم برمجي جديد

حصل هاتف OnePlus 13 الرائد مطلع 2025 على دعم رسمي لنظام LineageOS 23.0، ليحصل على واجهة أخف وأقرب لتجربة Pixel بجانب تحسينات في الأداء والتخصيص الصوتي والموسيقى، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الجهاز لأطول فترة ممكنة بعيداً عن قيود الدعم الرسمي المحدود.

3 أسهم في الحوسبة الكمية قد تغير قواعد الاستثمار

تقرير خاص يعرض فرص الاستثمار الجريء في شركات الحوسبة الكمية مثل IonQ وRigetti وD-Wave وسط تقلبات كبيرة، مقابل متابعة عمالقة التقنية مثل Alphabet وIBM التي تملك مبادرات كبيرة في الحوسبة الكمية لكنها أقل مخاطرة وأبطأ في الربحية السريعة.

هل هذا الفيديو مزيف؟ 6 علامات تكشف مقاطع الذكاء الاصطناعي

شرح عملي للتمييز بين الفيديوهات الأصلية والمزيفة (ديب فيك)، عبر ملاحظة مشاهد غير واقعية، انفعالات زائدة، دقة إنتاجية عالية، مع تحذيرات من برامج مثل Sora 2 التي تنتج مقاطع شبه مثالية بأدوات الذكاء الاصطناعي، ودعوة لفحص المصدر ووضع الافتراضات والتشكيك قبل تصديق أي محتوى مذهل على السوشيال ميديا.

إطلاق رسمي للدفعة الثانية من أقمار FGN-100-D التركية

أعلنت شركة Fergani Space عن نجاح إطلاق قمرها الصناعي الثاني FGN-100-D2 المخصص لتعزيز شبكة تحديد المواقع العالمية التركية، وتخطط الشركة لإرسال أكثر من 100 قمر صناعي خلال خمس سنوات لتعزيز استقلال البلاد في قطاع الفضاء.

مراجعة RedMagic 11 Pro: أول هاتف ألعاب بتبريد سائل وبطارية 7500 مللي أمبير

الهاتف الجديد RedMagic 11 Pro يأتي بنظام تبريد سائل نشط وكاميرا أمامية تحت الشاشة وبطارية عملاقة، ويستهدف عشاق الألعاب الثقيلة والأداء الفائق بأقل حرارة، ويبدأ سعر الجهاز من 699 دولاراً بنسخة 12GB RAM.

صراع OpenAI وتيسلا: صفقات مليارية وتوتر حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

تصاعد الخلاف بين سام ألتمان وإيلون ماسك حول حجز تيسلا رودستر والتقنيات الجديدة، في مشهد يعكس تداخل صناعة السيارات الكهربائية بالذكاء الاصطناعي والمنافسة على الريادة بين كبار وادي السيليكون.

أول مصنع ضخم لبطاريات تخزين الطاقة بكندا يدخل الخدمة

بدأت شركة Nextstar Energy تشغيل مصنع ضخم لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في وندسور، بقدرة إنتاجية كبيرة لدعم الشبكة الكهربائية الكندية، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على بطاريات السيارات الكهربائية بعد تراجع الطلب في 2025.

تدريب القادة على الذكاء الاصطناعي لتحويل نموذج الأعمال

في منتدى Fortune Global تم التأكيد على أهمية صقل مهارات القادة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار وتحويل الثقافة المؤسساتية نحو مزيد من المرونة والتخصص الذكي.

موجة هواتف الألعاب: RedMagic 11 Pro يحدث ثورة في التبريد والأداء

بجانب نسخة RedMagic 11 Pro العالمية التي تجمع أحدث شرائح Snapdragon ونظام تبريد AquaCore وكاميرات مبتكرة، تستمر شركات الألعاب في ضخ مزايا جديدة لهواتف الجيل الجديد، ما يزيد اهتمام الأسواق بهذه الفئة المتنامية من الأجهزة.

آبل ساعة آبل شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

أرشيفية

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة المرج

إسعاف

مصرع 4 و11 مصابا.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

النائب العام

النائب العام يجري زيارة لرئيس مجلس الشيوخ لتهنئته بتولي منصبه الجديد

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد