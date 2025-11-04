موجز التقنية 3 نوفمبر: ابتكارات ساعة آبل .. دعم LineageOS

عرض طبيب في شركة آبل دليلاً خاصاً يكشف عن مزايا مخفية في ساعات Apple Watch – لا سيما تطبيق Vitals لمراقبة نبض القلب وحرارة المعصم والتنفس والنوم وحتى الأكسجين في الدم، مع إشعارات مخصصة واستشارات صحية فورية، بالإضافة إلى شرح التتبع الصوتي للجهاز ونصائح عملية لتعظيم الاستفادة من ساعة آبل للصحة اليومية.

LineageOS 23.0 يمدد حياة OnePlus 13 بدعم برمجي جديد

حصل هاتف OnePlus 13 الرائد مطلع 2025 على دعم رسمي لنظام LineageOS 23.0، ليحصل على واجهة أخف وأقرب لتجربة Pixel بجانب تحسينات في الأداء والتخصيص الصوتي والموسيقى، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من الجهاز لأطول فترة ممكنة بعيداً عن قيود الدعم الرسمي المحدود.

3 أسهم في الحوسبة الكمية قد تغير قواعد الاستثمار

تقرير خاص يعرض فرص الاستثمار الجريء في شركات الحوسبة الكمية مثل IonQ وRigetti وD-Wave وسط تقلبات كبيرة، مقابل متابعة عمالقة التقنية مثل Alphabet وIBM التي تملك مبادرات كبيرة في الحوسبة الكمية لكنها أقل مخاطرة وأبطأ في الربحية السريعة.

هل هذا الفيديو مزيف؟ 6 علامات تكشف مقاطع الذكاء الاصطناعي

شرح عملي للتمييز بين الفيديوهات الأصلية والمزيفة (ديب فيك)، عبر ملاحظة مشاهد غير واقعية، انفعالات زائدة، دقة إنتاجية عالية، مع تحذيرات من برامج مثل Sora 2 التي تنتج مقاطع شبه مثالية بأدوات الذكاء الاصطناعي، ودعوة لفحص المصدر ووضع الافتراضات والتشكيك قبل تصديق أي محتوى مذهل على السوشيال ميديا.

إطلاق رسمي للدفعة الثانية من أقمار FGN-100-D التركية

أعلنت شركة Fergani Space عن نجاح إطلاق قمرها الصناعي الثاني FGN-100-D2 المخصص لتعزيز شبكة تحديد المواقع العالمية التركية، وتخطط الشركة لإرسال أكثر من 100 قمر صناعي خلال خمس سنوات لتعزيز استقلال البلاد في قطاع الفضاء.

مراجعة RedMagic 11 Pro: أول هاتف ألعاب بتبريد سائل وبطارية 7500 مللي أمبير

الهاتف الجديد RedMagic 11 Pro يأتي بنظام تبريد سائل نشط وكاميرا أمامية تحت الشاشة وبطارية عملاقة، ويستهدف عشاق الألعاب الثقيلة والأداء الفائق بأقل حرارة، ويبدأ سعر الجهاز من 699 دولاراً بنسخة 12GB RAM.

صراع OpenAI وتيسلا: صفقات مليارية وتوتر حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

تصاعد الخلاف بين سام ألتمان وإيلون ماسك حول حجز تيسلا رودستر والتقنيات الجديدة، في مشهد يعكس تداخل صناعة السيارات الكهربائية بالذكاء الاصطناعي والمنافسة على الريادة بين كبار وادي السيليكون.

أول مصنع ضخم لبطاريات تخزين الطاقة بكندا يدخل الخدمة

بدأت شركة Nextstar Energy تشغيل مصنع ضخم لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة في وندسور، بقدرة إنتاجية كبيرة لدعم الشبكة الكهربائية الكندية، في خطوة تهدف لتقليل الاعتماد على بطاريات السيارات الكهربائية بعد تراجع الطلب في 2025.

تدريب القادة على الذكاء الاصطناعي لتحويل نموذج الأعمال

في منتدى Fortune Global تم التأكيد على أهمية صقل مهارات القادة في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والابتكار وتحويل الثقافة المؤسساتية نحو مزيد من المرونة والتخصص الذكي.

موجة هواتف الألعاب: RedMagic 11 Pro يحدث ثورة في التبريد والأداء

بجانب نسخة RedMagic 11 Pro العالمية التي تجمع أحدث شرائح Snapdragon ونظام تبريد AquaCore وكاميرات مبتكرة، تستمر شركات الألعاب في ضخ مزايا جديدة لهواتف الجيل الجديد، ما يزيد اهتمام الأسواق بهذه الفئة المتنامية من الأجهزة.