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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أتخلص من المال الحرام بعد الإقلاع عن الذنب؟.. لجنة الفتوى توضح

صدى البلد

كيف أتخلص من المال الحرام بعد التوبة..  بعد العودة من الذنب والشعور بالندم يحتاج الإنسان إلى التخلص من أثار الذنب كأن يكون مرتشي أو اختلس مبلغا من المال ، ومن شروط التوبة هي رد الحقوق إلى أصحابها والاعتذار عن ما حدث .

وفي هذا الإطار أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كيفية التخلص من المال الحرام؟.

وقالت لجنة الفتوى، إن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام، وقال الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بـ المال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.

وأشارت  اللجنة إلى أن المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.

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