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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شهيد لقمة العيش| مصرع مبيض محارة سقط من أعلى سقالة خشبية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي مبيض محارة في نهاية العقد الثالث من العُمر، مصرعه؛ إثر سقوطه من أعلى سقالة خشبية بالطابق الخامس أثناء عمله بعمارة تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط ارضًا، دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوھاج التعلیمي، مفادها وصول المدعو "بدران ا م ع- 28 سنة- مبیض محارة- ویقیم دائرة مركز شرطة سوھاج"، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:" محمد ا م ع- 38 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة، ومنصور ا ع ع- 37 سنة- مقاول- ویقیم بندر أخمیم- شاهد واقعة"، قررا بأنه أثناء قیام المذكور بعمله أعلى سقالة خشبیة بالطابق الخامس بعمارة تحت الإنشاء ملك المدعو "محمد م ع- ویقیم دائرة قسم شرطة ثانٍ سوھاج"، إختل توازنه وسقط أرضًا؛ ما نتج عنه وفاته.

وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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