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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقامة منطقة الصناعات الحرفية بالمساعيد لتفريغ العريش من الورش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

قال اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،  إن منطقة الحرفية بالمساعيد جنوب غرب مدينة العريش، انشئت عام ١٩٨٦، علي مساحة واحد كيلو مترا مربع بهدف تفريغ وسط مدينة العريش من الورش الصناعية والحرفية .. حيث تحتوي حاليًا علي  ١٢٧٥ ورشة حرفية متنوعة.

 

وأوضح شوشة أن المنطقة الحرفية بالمساعيد تضم ، المجمع الصناعي الذي تم انشاؤه مؤخرا بقيمة ٥٠ مليون جنيه، بتمويل  من وزارة التخطيط "٢٥ مليون جنيه، عبارة عن  انشاءات-٢٥ مليون جنيه معدات".

كما يضم المجمع الصناعى الحرفى بالمنطقة الحرفية ،  ٤٨ ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات منها ٤٣ وحدة كاملة التشطيب ومجهزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل، وذلك  للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة  من بينها:

 النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم وغير ذلك من الصناعات الحرفية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة ٣٠ سنة للارض والمبني المقام عليها، ومنح قروض بفائدة ٣٪  بتمويل من بنك مصر، بعد الاتفاق معه علي تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل. 

 وأكد اللواء شوشة،  على أنه تم انشاء المجمع وتجهيزه بمعرفة الهيئة القومية للانتاج الحربي وبتكلفة ٥٠ مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
 

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العريش الصناعات الحرفية الورش المساعيد

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