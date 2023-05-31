مصطفى مدبولي: مصر ستظل داعمة لدولة فلسطين

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستظل داعمة لدولة فلسطين الشقيقة، مشيرا الي ان هذه المباحثات أول مباحثات رسمية في مقر العاصمة الادارية الجديدة لتكون مع دولة فلسطين .

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس وزراء مصر، أن مصر ملتزمة علي تحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن المباحثات أكدت استئناف المفاوضات وتحقيق السلام في دولة فلسطين .

واشار مدبولي إلى أنه تم التوافق علي زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والكهرباء والتعليم والزراعة، وهناك برتوكول تعاون في مجال الزراعة والتعاون الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سيكون بها المزيد من التعاون.