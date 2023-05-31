طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا تكشف عن حدوث مواقف طريفة في الامتحانات هذا العام.

تضمنت الصور ورقة إجابة قيل إنها تخص أحد طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة، وأظهرت الصورة المتداولة الآن وقوع الطالب عند ملء بياناته في خطأ طريف.

طرائف في اوراق الامتحانات

من بين البيانات الموجودة على غلاف ورقة إجابة الطالب، هناك خانة تطلب من الطالب تحديد الدور الذي يؤدي الامتحان به (الدور الاول لامتحانات جميع الطلاب أم الدور الثاني الذي يؤديه الطلاب الراسبون).

وفوجئ الجميع بقيام الطالب بملء خانة الدور في بيانات ورقة إجابة امتحان الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، بإجابة غير متوقعة، حيث كتب: الدور الأرضي "في إشارة إلى الدور الذي يتواجد فيه الطالب في المبنى".

ظهرت صورة أخرى منتشرة على “فيس بوك” لطالبة تستغيث على أحد الجروبات، قائلة: الحقونا.. كتبت في خانة حالة الطالب أعزب بدل مستجد.. كده الدكتور هيسقطني ولا هيجيب لي عريس".

طرائف في اوراق الامتحانات

وتفاعل المتابعون مع الصورة المتداولة بعدد من التعليقات الساخرة، وقالت إحدى الطالبات: “وأنا في أولى إعدادي كنت أول مرة أشوف الكلمة دي حسبتها إحنا في الدور التالت وكتبتها كده”.

وقال طالب آخر: "أيام تانية إعدادي، كتبت ف خانة الفصل .. الشتاء".



طرائف في اوراق الامتحانات