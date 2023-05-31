عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

طرائف في اوراق الامتحانات
طرائف في اوراق الامتحانات

انتشرت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا تكشف عن حدوث مواقف طريفة في الامتحانات هذا العام.

تضمنت الصور ورقة إجابة قيل إنها تخص أحد طلاب الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة، وأظهرت الصورة المتداولة الآن وقوع الطالب عند ملء بياناته في خطأ طريف.

طرائف في اوراق الامتحانات

من بين البيانات الموجودة على غلاف ورقة إجابة الطالب، هناك خانة تطلب من الطالب تحديد الدور الذي يؤدي الامتحان به (الدور الاول لامتحانات جميع الطلاب أم الدور الثاني الذي يؤديه الطلاب الراسبون).

وفوجئ الجميع بقيام الطالب بملء خانة الدور في بيانات ورقة إجابة امتحان الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، بإجابة غير متوقعة، حيث كتب: الدور الأرضي "في إشارة إلى الدور الذي يتواجد فيه الطالب في المبنى".

ظهرت صورة أخرى منتشرة على “فيس بوك” لطالبة تستغيث على أحد الجروبات، قائلة: الحقونا.. كتبت في خانة حالة الطالب أعزب بدل مستجد.. كده الدكتور هيسقطني ولا هيجيب لي عريس".

طرائف في اوراق الامتحانات

وتفاعل المتابعون مع الصورة المتداولة بعدد من التعليقات الساخرة، وقالت إحدى الطالبات: “وأنا في أولى إعدادي كنت أول مرة أشوف الكلمة دي حسبتها إحنا في الدور التالت وكتبتها كده”.

وقال طالب آخر: "أيام تانية إعدادي، كتبت ف خانة الفصل .. الشتاء".
 

طرائف في اوراق الامتحانات
طرائف في اوراق الامتحانات

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

5 جنيهات| تراجع غير مسبوق يضرب الدولار بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

بتكلفة تتخطى 8 مليارات دولار.. إجراءات جديدة من الحكومة لإنتاج السولار والبنزين

قولتله علمني الحاجات دي.. هاجر تطلب الخلع: جوزي مش رومانسي

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الصحف الكويتية اليوم| عودة أفراد مهمة خاصة لمحطة الفضاء الدولية تضم أول امرأة عربية.. الإمارات تنسحب من «البحرية الموحدة».. و«حرب المسيرات» تستعر بين موسكو وكييف.. وحل أزمة سقف الديون الأمريكية

التعليم العالي تعلن الموافقة على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم

اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين..17% من المصريين مدخنون

استعدوا|عاصفة ترابية قادمة خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

لمدة 5 سنوات.. أصول الدين الزقازيق تحصل على اعتماد ضمان جودة التعليم

لحياة صحية ووزن مثالي.. 10 مفاتيح سحرية للحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تستسلم.. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 8 نصائح للإقلاع عنه

تركتها في سيارتها الساخنة.. أم أمريكية تنهي حياة رضيعتها بمأساوية

فستان أسود.. عروس تثير الجدل بسبب موقف مع حماتها قبل حفل الزفاف

جفاف الشفاه علامة على الإصابة بمشكلة صحية.. اعرف حلها

فيديو

مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

تزوج في الـ48 من عمره.. قصة عادل وزوجته تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

بـ 160 جنيها وليك 2 كيلو فقط.. تفاصيل طرح التموين لحوم جديدة

درجات الحرارة ستصل لـ43.. موجة حارة تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ