عمرو هاشم عن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب: يجب أن يكون مستقلًا

قدم عمرو هاشم، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عددًا من التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، قائلًا إنه يجب أن هذا المجلس مستقل وله شخصية اعتبارية، ويجب أن يكون تابعًا لرئيس الجمهورية.

في سياق متصل، قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني: "يوم الثلاثاء الماضي تم الإعلان عن تلقي مجلس أمناء الحوار الوطني مسودة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب".

وأضاف رشوان، خلال كلمته اليوم في الجلسة الخاصة للجنة التعليم بالحوار الوطني: “كان توجيه من الرئيس للحكومة لإرساله لنا، وهذا يعني أن هناك رغبة من الرئيس ورغبة من الحكومة أيضًا في الاستماع لما يره المشاركون في ها الحوار، وهو أمر أظن سيتكرر خلال الفترة القادمة”.

وأوضح أن مجلس أمناء الحوار الوطني لن يكتفي فقط بجدول الأعمال الذي أقره لجلسات هذا الحوار؛ ولكن كلما يطرأ موضوع له أهمية سوف يتم طرحه في جلسات عادية أو جلسات استثنائية.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني: “لا حصانة لهذا المشروع ولا قداسة له، هو مشروع وعندما يطرح للنقاش، فهذا يعني أن نقاش مفتوح وليس له سقف من أي نوع”.