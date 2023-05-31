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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكى بترعة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارته الملاكى التى يستقلها  بمياه ترعة الرياح التوفيقي أمام مصنع خضار أجا بمحافظة الدقهلية وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي المنصورة الدولي.


وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من من مأمور مركز شرطة أجا من الأهالى بانقلاب سيارة ملاكى يستقلها أحد الأشخاص بمياه ترعة الرياح التوفيقي أمام مصنع الخضار على طريق أجا ميت غمر.
 

وانتقل مدير الأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة اجا بقيادة المقدم أحمد الشورى، رئيس المباحث، والمحاسب حاتم قابيل، رئيس مركز أجا وقوات الإنقاذ النهرى  إلى مكان البلاغ.

وبسؤال شهود العيان أكدوا انقلاب سيارة ملاكى فى المياه ورؤيتهم أحد الأشخاص وهو يغرق ولم يتمكنوا من إنقاذه. 


وتمكنت قوات الإنقاذ  من انتشال جثمان المتوفي ويدعى "احمد عبدالحميد محمد البسيوني"، 47 عاما، ومقيم خلف مدرسة الزراعه بميت غمر وتم ورفع  السيارة الملاكى حيث تبين  أنها  تحمل ارقام " د ا ف 9125" فيات زرقاء اللون .


وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا  المركزى على ذمة تصرفات النيابة  وتم تحرير  المحضر  اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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الدقهلية المنصورة الدولى بمحافظة الدقهلية شخص مصرعه سيارة ملاكى مشرحة مستشفى المنصورة ميت غمر

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