عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

فاطمة سيد أحمد
فاطمة سيد أحمد

أعلنت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، موافقتها على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب جملة وتفصيلاً.

وقالت فاطمة سيد أحمد، إنه بقراءة مواد القانون بعناية وشديدة نجد أن من قام بصياغته أطلع علي مواد الدستور والقانون ، مشيرة إلي أن القانون نص علي أنه مجلس وليس هيئة أو مفوضية.

وأوضحت أن تشكيل المجلس بمشروع القانون كثير حيث يضم ١٨ وزارة وجهة مضيفة أن البعض يعتقد أن العدد كبير ولكن لكل وزارة أو جهة موجودة في التشكيل وجودها أمر ضروري، مطالبة بإعادة قراءة مشروع القانون بشكل أكثر عناية واهتمام.

ولفتت إلى أن توجيه الرئيس السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يعكس إحساس الرئيس بالشعب والقضايا التي تشغل باله، مضيفة أن تشكيل المجلس يوحي بأنه مجلس وزراء ولكن مختص بالتعليم فقط.

وأكدت فاطمة سيد أحمد أن مشروع القانون لم يغفل البحث العلمي، ولكنه تجاهل محو الأمية ويعقد اليوم جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتأتي الجلسة استجابة من إدارة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

طوارئ في مجلس إدارة النادي الأهلي.. اعرف السبب

طرائف الامتحانات.. شاهد ماذا كتب الطلاب في ورقة الإجابة؟| صور

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2023

بدأ بـ عربية كبدة.. مفاجأة عن "بوحة" جزار الأحصنة في الجيزة

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

ترشيحاتنا

علاقة عاطفية وسبائك.. براءة لوشا من تهمة خطف صغير

رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر مصر على مجهوداتها المبذولة لرفع المعاناة عن شعبنا

عضو بالشيوخ: الوطني للتعليم يعكس الاهتمام الرئاسي بالاستثمار في رأس المال البشري

سيف عيسى يتأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للتايكوندو ويضمن أول ميدالية مصرية

إيقاف التعامل ببطاقات الدفع المسبق بالعملات الأجنبية خارج مصر

عضو بأمناء الحوار الوطني: الأعلى للتعليم والتدريب مجلس وزراء مصغر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. فوائد بالجملة لاستخدام الزنجبيل في المشروبات والأكلات

في اليوم العالمي للتدخين.. طرق فعالة تساعدك على الإقلاع عنها نهائيا

إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط

عقب مباراة سيراميكا كليوباترا.. حقيقة خناقة بيرسي تاو وكولر| تفاصيل

فيديو

3687 فرصة عمل في 12 محافظة | تفاصيل

خلافات عائلية أم تصفية سياسية.. تفاصيل إنهاء حياة نجل رئيس مخابرات القذافي

أدهم نابلسي يتبرأ من جنين إنجي خوري.. هل طالبها سرًا بالإجهاض؟|فيديوجراف

فيديو جديد يكشف حقيقة خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ