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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز.. وهاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

الزمالك
الزمالك

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

ياسمين صبري تستعيد ذكرياتها بصورة من الطفولة.. شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة قديمة لها منذ الطفولة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وجاء ذلك ردًا علي طلب أحد المتابعين منها، لنشر صورة لها من طفولتها، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

إعلامي: الزمالك يطلب ضم نجم بيراميدز مقابل لاعبين من القلعة البيضاء.. تفاصيل

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن طلب نادي الزمالك ضم نجم بيراميدز، والمقابل نجمين من نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي “فيسبوك”.

وقال مهيب عبد الهادي عبر برنامجه “اللعيب”: “الزمالك يطلب إبراهيم عادل من بيراميدز والمقابل مبادلة مع عمر جابر ودونجة”.

الوداد مش هزار.. هاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

دشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “أفريقيا بتناديك يا أهلي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “أفريقيا بتناديك يا أهلي” قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر تويتر.
عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

نشر أحمد بغدودة لاعب للمصارعة، فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر في الفيديو كافة اللقاءات التليفزيونية التي تحدثت عنه، عقب اختفائه في الفترة الأخيرة، وعلق أحمد بغدودة علي الفيديو كاتبًا: “الحمد لله”.

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