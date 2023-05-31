الوداد مش هزار.. هاشتاج أفريقيا بتناديك يا أهلي يتصدر تريند تويتر

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودشن عدد كبير من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “أفريقيا بتناديك يا أهلي”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وتصدر هاشتاج “أفريقيا بتناديك يا أهلي” قائمة تريند الأكثر تداوًلا عبر تويتر، وجاءت الرسائل التحفيزية من قبل جماهير النادي الأهلي قبل مواجهة الوداد، كالاتي:

وتأهل النادي الأهلي إلي المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال افريقيا بعدما تخطي عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني .