عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

نشر أحمد بغدودة لاعب للمصارعة، فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر في الفيديو كافة اللقاءات التليفزيونية التي تحدثت عنه، عقب اختفائه في الفترة الأخيرة، وعلق أحمد بغدودة علي الفيديو كاتبًا: “الحمد لله”.

يذكر أنه قد علّق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هروب اللاعب أحمد بغدودةللخارج، قائلاً "إن هناك شخصاً معيناً في فرنسا بالتحديد هو الذي أقنعه بالهروب والتجنس وذلك الأمر لم يكن للمرة الأولى ولكن هذا المشهد تكرّر من قبل".

وأضاف أشرف صبحي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أنه تم التواصل مع الاتحاد الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا الشخص، مشيراً إلى أنه لا يستطيع منع ظاهرة التجنيس لكنه تمكن من محاصرتها.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، أنه تمت معرفة الجهة التي ذهب إليها هذا اللاعب في نفس الوقت وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة.