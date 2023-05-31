طلعت عبدالقوي يدعو لإجراء حوار مجتمعي على مشروعات القوانين قبل إحالتها للبرلمان

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن إجراء حوار مجتمعي على مشروعات القوانين قبل إحالتها لمجلس النواب يسهم في إصدار قوانين جيدة معبرة عن المواطنين.

وأضاف "عبد القوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المواطنين والمتخصصين يكون لهم رأي في القوانين وهما غير متواجدين في البرلمان.

وتابع الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن القانون الذي يعبر عن التعليم عندما يتم مناقشته من المختصين بالتعليم وخبراء التعليم والأحزاب السياسية يعطي رؤية جيدة تساعد في خروج مشروع القانون بشكل جيد.