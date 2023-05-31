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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أميرة العادلي: يجب الارتقاء بمنظومة التعليم وسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل

النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي

قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب: “ لم نصل إلى النسب الدستورية فى الإنفاق على التعليم، وهو ما يعكس حالة التحديات التي نواجهها"، مشيرا إلى أنه يجب الارتقاء بمنظومة التعليم وسد الفجوة بين المخرجات وسوق العمل”.

وقدمت العادلي ، خلال جلسة خاصة للجنة التعليم بـ الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مجموعة من الملاحظات الخاصة بالقانون، معقبة: “ القانون لم ينص أن هذا المجلس مستقل، إلى جانب عدم ذكره بالموارد المالية التي سيتم العمل بها، ومعاير إختيار الخبراء”.

وتابعت: “كان هناك تكرار للاختصاصات وغياب لفكرة قياس الاداء وغياب لفكرة مجموع أكاديمية البحث العلمي، إلى جانب غياب لفكرة التعاون مع المؤسسات الدولية والمجتمعية”.

النائبة أميرة العادلي تنسيقية شباب الاحزاب المؤشرات الدولية الحوار الوطني مشروع القانون

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