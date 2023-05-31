رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: نتشرف بمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال كلمته اليوم بجلسة خاصة للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلي للتعليم والتدريب إن لجنة الحوار الوطني تتشرف بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون المعروض اليوم فى جلستكم الموقرة لمناقشته”.

وأضاف أن مجلس الأمناء حرص على عقد جلسة خاصة ومخصصة لمناقشة هذا الموضوع المهم، موضحا أن الحوار الوطني منصة ونافذة نسمع من خلالها مكونات المجتمع المصري ووضع حلول التحديات الجارية وتركيب أولويات العمل، معقبا: “فإننا نعيد التأكيد أن الحوار الوطني ليست بديلا عن أى من مؤسسات الدولة الدستورية، بل يتكامل مع العمل”.

وتابع: “ليس من أهداف هذه الجلسة الخاصة إعادة الصياغة التشريعية لنصوص المشروع، فهذا عمل المشروع، بل ستكون منافقشات الجلسة اليوم على فكرة وجود هذا المجلس الاعلي ومناقشته من حيث المادة، ثم ننتقل لمناقشة الأفكار وهي أفكار محددة وبسيطة”، لافتا إلى أن هذه الجلسة يحضر بها نخبة متميزة وممتازة من علماء الأمة والمتخصصين فى مجال التعليم.