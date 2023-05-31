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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استأصلوا لبنت عمهم الرحم بالجنين .. جريمة أخوين في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تعدى شقيقين على ابنة عمهما بقرية برهمتوش التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وذلك  عقب نشوب خلافات عائلية بينهم مما تسبب فى اصابتها بنزيف بالتجويف البريتوني واستئصال الطحال وانفجار الرحم ووفاة جنين عمره 20 أسبوع بباطنها.


تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة السنبلاوين بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين العام بوصول"سلمى. م .ا"،21  عاما، ربة منزل ومقيمة قرية برهمتوش مصابة بالتجويف البريتوني وبها إصابات متعددة "ادعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط  مباحث مركز شرطة السنبلاوين ب21 وبسؤال المصابة بعد استئصال الطحال والرحم ووفاة جنينها داخل بطنها، اتهمت نجلي عمها كلا من "العوضي.ر.ا"،37 عاما، صاحب مقلة، وشقيقة"الغريب"، 27 عاما، صاحب مقلة،ويقيما بذات القرية بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي وأحداث ما بها من إصابات لوجود خلافات عائلية بينهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة 

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