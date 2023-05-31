"لم يخسر حربا واحدة".. بولندا تعترف بنجاح بوتين في أوكرانيا

أقر الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، بنجاحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حرب أوكرانيا.

وقال دودا، في مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة “داو جونز”، ألمار لاتور، إن "اليوم يقولون إن فلاديمير بوتين خسر الحرب، وهزيمته هي أن فنلندا انضمت إلى الناتو، على الرغم من أن الشعب الفنلندي يتردد لسنوات عديدة فيما إذا كان سيتخلى عن الحياد. سيداتي وسادتي ، لم يخسر فلاديمير بوتين حربًا واحدة".

وأضاف: “تتمتع موسكو الآن بميزة واضحة على القوات الأوكرانية”.

وأكد الرئيس البولندي، أنه “لا يمكن للمرء أن يقول إن روسيا تخسر، حيث إنها تزداد تعبئتها، واقتصادها يتجه إلى تروس الحرب”.