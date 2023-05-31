بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن اندلاع حرب شاملة ضد روسيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب بين روسيا والغرب بسبب هجمات كييف على الأراضي الروسية.

وأضاف “كيربي”، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “لا تريد واشنطن تشجيع أو التغاضي عن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، لأنها لا تريد تصعيد الصراع”.

وأكد أنه “إذا تصاعد الصراع إلى حرب بين روسيا والغرب، فإنه سيؤدي إلى مزيد من المعاناة في القارة الأوروبية".

وقال كيربي إن “الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من الجانب الأوكراني بعدم استخدام الأسلحة الغربية للهجوم داخل روسيا”.

وتابع "لكن عندما يتعلق الأمر بهم للأوكرانيين، فإن الأمر يخصهم".