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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن موعد بدء هجوم أوكرانيا المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الجيش الأوكراني سيشن هجومًا مضادًا ضد روسيا في الصيف.

وأكد البيت الأبيض أنه "على اتصال بكييف منذ بدء التخطيط”، مشيرا إلى وجود “إمدادات أسلحة جديدة لأوكرانيا”.

في وقت سابق، قال السيناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي،  أخبره عن خطط لشن هجوم مضاد من قبل مسلحين أوكرانيين.

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بدوره، شكك ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، في أن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تشن هجومًا مضادًا.

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني يواجه نقصًا في القوات.

كما وعد رئيس شبه جزيرة القرم، سيرجي أكسيونوف، ردا على تهديد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي بشأن الهجوم، "بلقائه ودفنه".

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